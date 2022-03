Torino: Lo Russo visita scuola Birago, formazione professionale non ha minore importanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina i giovani incontrati erano motivati e appassionati - continua Lo Russo -. Un lavoro quotidiano reso possibile grazie a dirigenti e insegnanti che credono e svolgono la loro funzione con grande motivazione e passione. E oggi li ho incontrati. E poi, in una prima superiore, ho incontrato Anton, un giovane ucraino arrivato a Torino da pochi giorni e inserito in classe da due giorni. Una scuola dove la solidarietà per l’Ucraina è presente, con Anton tutti i giorni in classe e per i tanti ragazzi travolti dalla guerra", conclude. (Rpi)