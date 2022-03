Caserta: picchia la moglie davanti al figlio, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botte alla moglie davanti al figlio minorenne della coppia., arrestato a Maddaloni in provincia di Caserta. A finire in manette un43enne del posto. I poliziotti sono arrivati nella casa della coppia a seguito di una segnalazione giunta al numero d’emergenza 113. La donna è stata trasferita in ospedale mentre l’uomo, che avrebbe continuato a minacciare la moglie anche alla presenza degli agenti, è stato arrestato e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere. (Ren)