Covid: pre-report, in Piemonte aumenta numero casi ma incidenza più bassa in Italia

- Ritorna a crescere anche in Piemonte il Coronavirus, come certificato dal pre-report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Nella settimana dal 7 al 13 marzo sono aumentati i nuovi casi e la percentuale di positività ai tamponi si è attestata al 14 per cento. Sono cresciuti l'Rt (massato da 0.69 a 0.78) e l'incidenza ogni 100 mila abitanti (da 295,59 a 375,78). Quest'ultima comunque si attesta su un valore che risulta oggi il più basso in Italia (a livello italiano il valore è 727,9 casi). (segue) (Rpi)