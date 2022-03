Napoli: false certificazioni per vaccino Covid, arrestata Oss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certificazioni false per simulare l’avvenuta vaccinazione anti Covid, arrestata un’operatrice socio sanitaria a Napoli. La donna, indagata per corruzione, peculato e falso in atto pubblico, è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli. L’indagata avrebbe indirizzato un indefinito numero di persone all’hub vaccinale di Napoli – Capodimonte presso il quale due presunti complici -già tratti in arresto in data 26 gennaio avrebbero simulavato l’inoculazione del siero vaccinale Covid- 19 previa consegna di denaro pari ad euro 150,00 per ognuna delle fittizie vaccinazioni. In seguito alla presunta falsa attestazione di avvenuta vaccinazione, i pazienti avrebbero ottenuto, pur non avendo titolo, la “certificazione verde”. (Ren)