- Scoperto a spacciare, investe un carabiniere in sella al suo scooter.Arrestato un 19enne a Sorrento, in provincia di Napoli. Il giovane era stato fermato ma ha accelerato finendo per investire uno dei militari che gli avevano intimato l’alt Arrestato, è stato scoperto con 100 grammi di hashish in tasca. È stato trasferito al regime degli arresti domiciliari. (Ren)