Napoli: camion perde carico, chiusa galleria Vittoria

- A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, questa mattina alle 7.15 la polizia municipale di Napoli è intervenuta chiudendo la corsia della Galleria Vittoria nel senso di marcia da Piazza Vittoria a Via Acton. La carreggiata era infatti ostruita da alcuni pannelli di cartongesso presumibilmente persi da un camion nel corso della notte. Dopo l'intervento della Protezione Civile e della Napoli Servizi per la rimozione dei pannelli, dalle ore 8 la Galleria è stata dunque completamente riaperta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. (Ren)