Campania: Grant (Lega), grazie a sottosegretario Centinaio sosteniamo agricoltura

- "L'attenzione della Lega per la Campania è costante, in questi mesi i nostri rappresentanti nell'esecutivo hanno fatto sentire il loro supporto con continue visite e riunioni tecniche con amministratori, imprenditori, associazioni di categoria e sostegno con fondi stanziati per i nostri comuni. In questo momento così delicato, dovuto ad una crisi energetica epocale, è importante fare sentire la propria presenza. Con il sottosegretario all'agricoltura Gian Marco Centinaio, in visita oggi in Campania a Caserta, Capaccio Paestum (Sa) e Ariano Irpino (Av), abbiamo ascoltato allevatori di bufale e produttori di mozzarella, visitato l'antico tessificio di San Leucio, preso in consegna le istanze del Consorzio del Carciofo di Paestum IGP e dell'intero territorio a forte vocazione agricola. Ad Ariano Irpino un incontro con le eccellenze della filiera vitivinicola e cerealicola irpina. Siamo impegnati con la nostra filiera istituzionale per dare risposte e trovare insieme soluzioni. La Lega non offre idee a scatola chiusa ma è aperta a confronti su tutti i livelli istituzionali per tracciare insieme possibili percorsi che favoriscano lo sviluppo della nostra regione, delle nostre aziende, delle nostre famiglie, in tutte le province campane. Nessuno deve restare indietro". Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant. (Ren)