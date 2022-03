© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici dell’Eni sono stati convocati al Mise dal ministro Giancarlo Giorgetti per fare luce sul futuro di Eni Versalis, in particolare per il sito di Porto Marghera. Sarà presente anche il viceministro Gilberto Pichetto. E' quanto riferisce il dicastero dello Sviluppo economico. (Rin)