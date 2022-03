Veneto: iniziative dei trasportatori dopo fumata grigia ad incontro col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- In attesa di conoscere il contenuto dei provvedimenti annunciati dal governo per affrontare il costo dei carburanti, le principali sigle associative venete degli autotrasportatori hanno ribadito la propria posizione in merito al confronto avuto due giorni fa con il viceministro Bellanova, giudicando insufficienti i possibili interventi presentati. “La categoria continua a dimostrare un grande senso di responsabilità nonostante, come spesso è accaduto negli ultimi tempi, le provocazioni e il tentativo di cavalcare il malcontento siano sfociati in momenti di tensione”, spiegano Michele Varotto, Paolo Fantinato e Gianni Satini rispettivamente presidenti di Confartigianato Trasporti, Fita Cna, Fai Conftrasporto del Veneto. “Gli autotrasportatori necessitano di provvedimenti concreti e certi. Ad oggi non è previsto nulla di tutto questo. E’ finito il tempo degli annunci. Il rispetto delle regole è essenziale e fondamentale per superare la difficile fase vertenziale in atto, aggravata dall’incremento registrato sul prezzo del gasolio. Le ipotesi di soluzioni, pur apprezzabili, non sono ancora concretizzate in norme, ma restano mere manifestazioni di volontà. Solo provvedimenti concreti potranno evitare che il 4 aprile l’autotrasporto debba effettuare l’azione di fermo proclamata oggi”, aggiungono i tre dirigenti. In Veneto le 14.195 imprese del trasporto (Trasporto merci–BusOperator–Ncc–Taxi–Logistica) danno lavoro a 86.506 addetti. Il settore chiede al governo il rispetto della clausola di adeguamento del costo del carburante, controlli sul rispetto dei tempi di pagamento dei contratti, l’accelerazione di tutte le procedure di pagamento degli incentivi e dei contributi dovuti agli autotrasportatori. E’ stata invece già confermata la firma di Mims e Mef del decreto per la ripartizione del fondo di 240 milioni di euro destinati all'autotrasporto, che attende solo il via libera della Corte dei Conti.(Rev)