Olimpiadi 2026: Morelli (Mims), 600 milioni per la viabilità bellunese

- “Il bellunese è interessato da progetti centrali per la messa a terra dei Giochi invernali, tra cui sicuramente spiccano le due grandi opere del pacchetto olimpico locale: la Variante di Longarone e quella di Cortina, che da sole valgono quasi il 95 per cento degli interventi in programma e serviranno ad assicurare alla viabilità un vero e proprio salto di qualità”. Così il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine dell’incontro con gli amministratori locali, che si è tenuto stamani presso la prefettura di Belluno. “Non dimentichiamoci del mosaico di interventi minori sulle linee ferroviarie e sulle stazioni olimpiche. Sono opere meno onerose ma non certo secondarie nell’economia di un grande evento. Gli investimenti interamente finanziati ammontano a 600 milioni di euro. Un’eredità infrastrutturale importante, che migliorerà sensibilmente l’accessibilità ai territori, anche nell’ottica di contrastarne lo spopolamento”, conclude Morelli.(Rev)