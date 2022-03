Olimpiadi 2026: Zaia, i 600 milioni per il bellunese confermano che avevamo visto giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando lanciai la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 dicendo che avrebbero portato sviluppo e investimenti, quelli che sanno sempre tutto risero. Oggi a Belluno, il viceministro Morelli ci ha dato conferma che le cose stanno andando per il verso giusto”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia che le Olimpiadi invernali 2026 porteranno 600 milioni di investimenti per le opere del cosiddetto “pacchetto locale”, in particolare la variante di Longarone e quella di Cortina. “Chissà quando si sarebbero potute finanziare e realizzare senza questa straordinaria occasione di sviluppo. Il fascino dei giochi olimpici è insito nelle competizioni, nello sport, ma lo sport a questo livello è anche uno straordinario elemento di progresso economico, turistico e infrastrutturale le cui ricadute positive si vedranno per anni, nelle nostre montagne ma non solo”, conclude Zaia.(Rev)