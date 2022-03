Campania: aumento prezzo pane, si riunisce tavolo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessorati regionali all'agricoltura e alle Attività produttive e la Commissione regionale Agricoltura promuoveranno iniziative, sul piano nazionale e regionale, per sostenere le attività di pianificazione e per una politica agraria finalizzata a potenziare le produzioni agricole in Campania anche attraverso l'impiego dei terreni confiscati alla camorra a fini agricoli. E' quanto è emerso dalla riunione, tenuta, stamani, del tavolo di confronto, presso la sede della Giunta regionale, dal Presidente della Commissione Regionale Agricoltura Francesco Emilio Borrelli e dagli Assessori regionale all'agricoltura Nicola Caputo e alle attività produttive Antonio Marchiello con le organizzazioni rappresentative dei panificatori. Borrelli ha spiegato: "Occorre una politica agricola nazionale finalizzata a contrastare l'aumento dei prezzi del grano e dell'energia ed una politica regionale finalizzata a potenziare le produzioni agricole sul territorio, a queste misure di ampio respiro vanno aggiunti interventi finanziari urgenti per sostenere la categoria che produce un bene alimentare di prima necessità in una Regione nota nel mondo per la produzione di pane, pasta, pizza. Va creato, inoltre un sistema di filiera per il settore della panificazione". (segue) (Ren)