Veneto: presentati i dati Inail relativi a infortuni sul lavoro e malattie professionali

- La Quarta commissione permanente del Consiglio regionale veneto, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega/LV), ha ricevuto oggi in audizione Enza Scarpa, responsabile della Direzione regionale Veneto di Inail, per acquisire i dati degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali. I lavoratori impiegati nell’anno 2020 erano 1.485.462, in 275.711 aziende, operanti principalmente nell’industria alimentare, commercio all’ingrosso, costruzioni, sanità e sociale, fabbricazione di prodotti in metallo e macchinari, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione. Gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail sono stati quasi 69 mila, 6 mila in meno rispetto al 2016, dato influenzato da lockdown e pandemia. La parte maggiore degli infortuni denunciati ha interessato la fascia di età compresa tra i 25 e i 59 anni e il settore dell’industria e dei servizi. Le province più colpite sono state Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Gli infortuni mortali nel 2016 erano stati 128, nel 2020 sono scesi a 107, di cui 20 da Covid. In questo caso i settori più colpiti sono stati manifattura e costruzioni e la fascia di età più interessata è stata tra i 35 e i 59 anni. Quanto alle malattie professionali, è stato evidenziato che rispetto agli infortuni esse si sviluppano in un arco temporale maggiore (3.269 casi nel 2016, 2.747 nel 2020). Si tratta di patologie infettive, tumorali (soprattutto mesoteliomi), del sistema nervoso e circolatorio, osseo e muscolare. Nei due anni di pandemia, da gennaio 2020 a gennaio 2022, sono state 21.667 le denunce di malattie dovute al Covid, di cui 37 con esito mortale. Per quanto riguarda le denunce, quasi l’80 per cento ha riguardato la sanità e l’assistenza sociale: in particolare, nel quinquennio 2016-2020, in Veneto, ci sono state 1200 denunce di violenza, aggressione e minaccia pervenute, circa il 10 per cento del totale nazionale. Il presidente Zanoni ha sottolineato come “quella di oggi è stata una seduta molto interessante perché ci ha finalmente consentito di avere una visione completa ed esaustiva della casistica degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali. I dati sono stati raggruppati per tipologie di lavoro e classi di età. È stato indicato l’andamento dei dati nell’ultimo quinquennio, 2016-2020. Ciò ci consentirà, durante il lavoro di approfondimento di queste tematiche, di poter disporre di dati di base utili per poter comprendere a fondo il fenomeno e quindi per proporre eventuali migliorie normative”. Per il vicepresidente Bet, “è stata una commissione molto utile, decisamente proficua. Sono stati forniti numeri importanti ed è stata un’occasione propizia per inquadrare i dati degli infortuni sul lavoro in Veneto al fine di valutare eventuali proposte di legge migliorative della sicurezza dei lavoratori”.(Rev)