Carburanti: Confagricoltura, proteste in porti Sardegna mettono a rischio consegna primizie (2)

- "Sono almeno 400 i tir carichi di prodotti agroalimentari che affollano il porto di Olbia da quattro giorni - aggiunge il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele -. Ci risulta che molte aziende agroalimentari abbiano iniziato già da ieri a richiamare in sede i carichi non consegnati. La situazione è ormai davvero insostenibile". Le ragioni della protesta - conclude Confagricoltura - sono condivisibili, ma non le modalità, poiché si aggrava un contesto già difficile per tutta la filiera produttiva, a partire dagli agricoltori. (Com)