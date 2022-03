Sanità: Romeo (Lega), tagli medici di base in Lombardia colpa di governi Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier in Senato

23 luglio 2021

- Per il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, "è scandaloso l'atteggiamento del Pd lombardo che attacca la Regione sui medici di base, visto che proprio i governi guidati dalla sinistra sono responsabili del taglio di queste figure per il nostro territorio". Il parlamentare aggiunge in una nota che "la competenza sui medici di base, purtroppo, è in capo al ministero della Salute che durante l'ultimo decennio ha privato la Lombardia di un migliaio di medici di base. Poiché i ministri della Salute negli ultimi anni erano quasi tutti di espressione Pd, come anche vari presidenti del Consiglio, la responsabilità politica è evidente e va cercata a sinistra. Invece adesso il Pd lombardo cosa fa? Si mobilita per dire che la responsabilità di questa carenza di medici di base è della regione Lombardia? Una chiara ed evidente mistificazione della realtà che dimostra la bassezza di certa propaganda, ma le bugie hanno le gambe corte". (Com)