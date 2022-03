Torino: riprende secondo grado processo Ream, nel primo Appendino condannata a 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripreso il processo in Corte d'Appello per il caso Ream che vede imputata la ex sindaca di Torino Appendino, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l'ex assessore al Bilancio Sergio Rolando. La vicenda è legata a 5 milioni di euro che la Ream vantava nei confronti del Comune, un addebito che fu posticipato contro il parere dei revisori. La ex sindaca Chiara Appendino è stata condannata a 6 mesi di reclusione in primo grado. (Rpi)