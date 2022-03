Trasporti: a Let Expo illustrato il piano regionale veneto con assessore De Berti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha partecipato oggi all’incontro dedicato al Piano dei Trasporti del Veneto, nell’ambito della prima edizione di Let Expo, evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile in corso a Verona fino a sabato 19. “Tra 10 anni avremo un Veneto completamente diverso da quello che vediamo oggi. Per questo, quando nel 2020 abbiamo approvato il Piano regionale dei trasporti ho voluto con forza che non fosse semplicemente una fotografia statica dello stato di fatto, ma un piano dinamico che guardasse ai fabbisogni del Veneto in prospettiva”, ha detto l’assessore. Il periodo della pandemia ha rivoluzionato gli spostamenti, cambiato i flussi di mobilità, sia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda quello delle merci. La guerra ha ora aggravato le difficoltà di un settore già provato dal Covid, ma che stava cercando di reagire. “Sarà centrale si rivela il completamente dell’Alta Velocità, tanto più significativo perché tre dei quattro corridoi di rilevanza comunitaria interessano il Veneto; ci sono poi gli interventi relativi al tunnel di base del Brennero, alle linee di accessibilità al tunnel e quelli inerenti al nodo di Verona. In aggiunta ai progetti lungo gli assi ferroviari, sono in corso di realizzazione e in programma iniziative per il miglioramento delle connessioni di ultimo miglio, e potenziamento infrastrutturale e digitale di una serie di nodi, in primis Quadrante Europa, Interporto Padova, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale e, non da ultimo, il collegamento ferroviario all’aeroporto di Venezia, quarto in Italia per volume e traffico di passeggeri”, aggiunge De Berti. Per quanto riguarda la rete stradale gli interventi principali sono il completamento della Superstrada Pedemontana, la variante della SS51 Alemagna a Longarone, la tangenziale di Cortina, la variante di Buttapietra lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero, in vista delle Olimpiadi del 2026. “Il modello veneto è vincente per molteplici motivi: un presidio costante dei luoghi in cui si decide, il presentare soluzioni che non sono il frutto di una visione localistica ma che invece presuppongono una pianificazione ampia e condivisa in termini interregionali ed infine il dialogo e l’ascolto trasversale degli stakeholders. Solo attraverso un lavoro comune è possibile raggiungere obiettivi di ampio respiro, che sappiano affrontare il tempo e adattarsi a qualsiasi sfida”, conclude l’assessore.(Rev)