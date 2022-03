Piemonte: quest'anno la Regione stanzierà oltre 19 milioni di euro per turismo e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre 19 i milioni di euro che la Regione Piemonte metterà a disposizione quest'anno per il commercio e il turismo. Lo ha annunciato in III Commissione questa mattina l'assessora Vittoria Poggio. Cinque milioni e 800 mila euro andranno al commercio e 13 milioni al turismo. Al centro della progettualità per gli esercenti ci sono i distretti del commercio, mentre per il turismo il focus riguarda i fondi per il miglioramento dell'offerta ricettiva e la promozione integrata soprattutto nella cornice dei grandi eventi. (Rpi)