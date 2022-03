© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 12 presso la Sala Borsellino del palazzo della Città Metropolitana di Napoli in piazza Matteotti 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Catello Maresca insieme a Vincenzo Cirillo, consigliere neo eletto nella lista "Progresso e Legalità", per illustrare le linee programmatiche per il Consiglio della Città Metropolitana. L'annuncio in una nota.(Ren)