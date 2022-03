Campania: aumento prezzo pane, si riunisce tavolo regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caputo ha affermato: "Il problema va affrontato sul piano dello scenario nazionale ed europeo rafforzando la nostra produzione interna e allentando i vincoli di sostenibilità ambientale, per questo abbiamo chiesto al Ministro Patuanelli un rinvio della pac, la rimozione dei vincoli ambientali, il potenziamento delle politiche alimentari territoriali, la rimodulazione del Pnrr per sostenere l'agricoltura, il potenziamento della misura Psr per sostenere le attività agricole". Le organizzazioni rappresentative dei panificatori hanno chiesto alla Regione interventi economici urgenti per sostenere le loro attività che versano in gravi difficoltà a seguito degli aumenti dei prezzi del grano e dell'energia ed hanno annunciato possibili iniziative di protesta. Marchiello ha dichiarato: "La Regione Campania, tra le tante iniziative a favore delle attività produttive,ha pubblicato un bando per migliorare le attività di impresa attraverso risorse dai trenta ai centocinquanta mila euro, un modello imitato anche da altre Regioni in tale ottica verificheremo ulteriori misure anche in sede di Conferenza delle Regioni". (Ren)