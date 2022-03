Veneto: inaugurata Vicenzaoro, assessore Marcato chiede revisione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato ha partecipato, su delega del Presidente della Regione Luca Zaia, all’evento di apertura di Vicenzaoro, in Fiera a Vicenza. “La contingenza chiede di avere un nuovo atteggiamento. Il nostro obbligo non è di essere moderni, ma di essere contemporanei. Quanto accaduto nell’ultimo biennio ha prodotto una accelerazione a livello mondiale. Ci siamo dati da fare tutti e il Veneto ha chiuso il 2021 con la crescita di Pil più alta d’Italia e con il miglior tasso di occupazione”, ha sottolineato l’assessore. Alla fiera internazionale Vicenzaoro partecipano più di 200 imprese venete, tutte capaci, secondo Marcato di sintetizzare il saper fare e la bellezza. “Spero che il governo abbia la volontà e la capacità di rivedere il Pnrr, strumento davvero importante, immaginato e creato dall’Europa per ristrutturare e rinvigorire la capacità di risposta della nostra economia. Il piano deve essere rivisto alla luce della contingenza, fermi restando gli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione ecologica. Le modalità per raggiungere tali obiettivi però devono tener conto delle imprese e dell’economia”, ha concluso Marcato.(Rev)