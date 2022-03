Veneto: fotovoltaico a terra, iniziata discussione su progetto di legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale veneto, riunito con la Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha iniziato l’esame del Progetto di legge n. 97, di cui è primo firmatario il consigliere Roberto Bet (Lega/LV), riguardante le “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra". Il testo si inserisce nella fase, avviata a livello globale, che spinge sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, garantendo al contempo la tutela del suolo e del paesaggio. “Sulla materia le Regioni hanno poteri limitati, dato che questo tipo di impianti sono considerati, come da decreto governativo, opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Qualsiasi tentativo da parte delle Regioni di disciplinare la materia è stato stoppato dalla Corte costituzionale”, spiega la presidente Rizzotto. Il Veneto già nel 2012 aveva previsto tutele e limiti all’installazione di impianti fotovoltaici, nel rispetto dell’ambiente e dei vincoli architettonici. “Manca una disciplina regionale organica in materia, che è di competenza concorrente con lo Stato. C’è quindi un problema di rapporti tra Stato e regioni. Inoltre, la disciplina legislativa statale non è stabile e si è in attesa dell’emanazione di decreti ministeriali che individuino le aree idonee e non per installare gli impianti fotovoltaici a terra. E c’è incertezza nell’interpretazione, a livello giurisprudenziale, sul rilascio delle relative autorizzazioni. Abbiamo quindi bisogno di una disciplina legislativa stabile e organica: dobbiamo riordinare la materia dando un’organicità complessiva alla congerie di norme”, psiega il consigliere Bet. Il progetto di legge individua aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. I criteri di non idoneità sono stati previsti in base ai beni costituzionalmente tutelati: patrimonio storico e architettonico, ambiente e aree agricole che meritano tutela. Le aree agricole che meritano tutela, nello specifico, vengono individuate nelle zone in cui si praticano produzioni tipiche, nei paesaggi rurali di interesse storico, nei sistemi agricoli tradizionali e nelle aree agricole di pregio. In zona agricola, gli impianti devono avere delle limitazioni di potenza e garantire la prevalenza dell’attività agricola su quella industriale di produzione di energia elettrica; per questo, si prevede in tali zone la diffusione degli impianti agrofotovoltaici. Vengono stabiliti indici di idoneità per individuare le aree più consone all’installazione degli impianti, dando prevalenza a quelle già compromesse, destinate a cave e discariche.(Rev)