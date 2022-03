Veneto: assessore Marcato incontra ministro Giorgetti su futuro di Eni Versalis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato ha incontrato oggi in videoconferenza, insieme ai colleghi Guido Guidesi di Regione Lombardia e Vincenzo Colla di Emilia Romagna, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il viceministro Gilberto Pichetto Fratin in merito al futuro di Eni Versalis. L’incontro è stato convocato d’urgenza in merito al tema del futuro dell’azienda, nello specifico dell’impianto di cracking di Porto Marghera. “Sono fortemente preoccupato – sottolinea Marcato – perché non c’è chiarezza nel piano industriale di Eni Versalis. La Regione del Veneto ha bisogno di conoscere il piano in dettaglio. È necessario capire quali sono gli eventuali investimenti e gli eventuali interventi oltre alle strategie di investimento per capire quale è il futuro di Eni Versalis e dell’impianto di cracking. Oppure serve capire qualora non si volesse realizzare l’impianto di cracking a Porto Marghera quali sono le vere alternative vere e quali risposte intenda dare la proprietà in termini di occupazione”. Il ministro e il viceministro si sono impegnati a convocare a breve l’azienda per chiarire la situazione.(Rev)