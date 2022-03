© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono esattamente 17 milioni e 600 mila i fondi stanziati per il 2022 dalla Regione Piemonte per l'agricoltura. Lo ha annunciato oggi pomeriggio in III Commissione l'assessore Marco Protopapa. Di questi fondi, 15 milioni sono destinati ai ristori per le calamità naturali, mentre 300 mila euro andranno alle province colpite dalla peste suina. (Rpi)