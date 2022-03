Scuola: presentati gli Orientamenti interculturali per integrazione alunni da contesti migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola che sia sempre più in grado di accogliere, di includere e di educare alla multiculturalità. È questo l'obiettivo degli "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori", il documento curato dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale del ministero dell'Istruzione, che è stato presentato oggi all'Università degli Studi "Roma Tre". Un documento ancora più attuale, alla luce di quanto sta avvenendo nel contesto internazionale e delle azioni che le scuole italiane stanno mettendo in campo per accogliere bambine e bambini provenienti dall'Ucraina. E' quanto si legge in una nota. Sono intervenuti, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il sottosegretario Rossano Sasso, la direttrice generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, Maria Assunta Palermo, il direttore generale dell'Università degli Studi "Roma Tre", Pasquale Basilicata, e il direttore del dipartimento di Scienze della formazione dello stesso ateneo, Massimiliano Fiorucci. Oltre a esperti, rappresentanti dei territori, dirigenti scolastici e docenti, che hanno raccontato le proprie esperienze di inclusione, condividendo le buone pratiche in atto nel sistema d'istruzione. Il documento aggiorna e attualizza le precedenti Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri del 2014 e si propone di offrire modalità organizzative e indicazioni operative per favorire l'inclusione di ogni studentessa e studente e una dimensione interculturale in ogni istituto. Sono anche sviluppati focus sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, sull'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, sulla cittadinanza e le nuove generazioni, sull'insegnamento della Lingua italiana e la valorizzazione del plurilinguismo. (segue) (Com)