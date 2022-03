Piemonte: Colombero (Uncem), fondo piccoli comuni penalizza nostra Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le regole di oggi e di domani saranno queste, Uncem ritiene completamente inaccettabili le modalità con le quali ministeri e dipartimenti guardano ai piccoli Comuni. C'è una legge, la 158, applichiamola sempre. Questi 50 milioni di euro, previsti in finanziaria 2022, potevano infatti aggiungersi ai 160 già accantonati dalla 158. Così non sarà e mille comuni riceveranno fondi che, insieme ad altri finanziamenti, costringono i comuni a strabismo programmatorio involontario, nonché mandano in tilt uffici tecnici e ragionerie, oltre ai sindaci che non capiscono più come muoversi tra le risorse. Che se non servono ad agevolare il lavoro insieme tra Comuni, in una logica intra-comunale, rischiano di essere effimere e non generare alcun sviluppo sociale ed economico", ha concluso Colombero. (Rpi)