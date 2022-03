Imprese: Edison torna a sostenere il fondo per l'ambiente italiano in occasione delle giornate Fai di primavera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison sosterrà quattordici Beni della Fondazione, distribuiti sul territorio nazionale, per la cura delle arnie e la dotazione di bug hotels, prati alti ed essenze nettarifere per favorire le infiorescenze stagionali e la preziosa attività di varie specie di insetti impollinatori. Inoltre, in alcuni Beni, verranno ripristinate e rimesse in funzione rondonaie e nell'ortaglia di Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo, all'interno del giardino storico, si manterrà allo stato naturale un'ampia zona di vegetazione per tutelare la presenza di una colonia di tassi. Edison è al fianco del Fondo per l'Ambiente Italiano anche in occasione delle Giornate di Primavera che quest'anno si svolgono nel weekend del 26 e 27 marzo e che vedranno l'apertura straordinaria di Palazzo Edison in Foro Buonaparte a Milano e delle storiche Centrali idroelettriche "Bertini" e "Esterle" sul fiume Adda. Dopo il primo intervento nel 2019 presso la sede del Fai a Milano, Edison è intervenuta in altri Beni in Lombardia, Veneto e Piemonte: Villa Necchi Campiglio e Villa e Collezione Panza, Villa dei Vescovi e Castello e Parco di Masino monitorando e analizzando i consumi per individuare le aree di intervento e migliorare il profilo di sostenibilità ambientale dei Beni. Gli interventi hanno permesso di incrementare la valorizzazione degli ambienti e delle opere esposte e di ridurre i consumi di energia di oltre il 40 per cento per la sede della Cavallerizza e del 90 per cento per Villa Panza, evitando rispettivamente l'emissione in atmosfera di 1,8 tonnellate di CO2 e di 13,2 tonnellate di CO2 all'anno. In ultimo, per rendere green gli spostamenti, ha installato colonnine di ricarica per le auto elettriche. (Rin)