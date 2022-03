Piemonte: nasce Hangar+, team supporto per accedere ai finanziamenti culturali del Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre, per il presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo Francesco Profumo, "i fondi del Pnrr sono risorse potenziali e la Fondazione sente la forte responsabilità di rafforzare ed abilitare le capacità degli enti a candidare progetti tanto forti e meritevoli da riuscire ad ottenerli. Coerentemente con il nostro piano strategico intendiamo quindi confermarci agenti di sviluppo sostenibile e supportare tutti gli attori chiamati a rinnovarsi e a rilanciare la propria azione, cogliendo le opportunità del Pnrr. Lo facciamo con il bando Next Generation WE, che mira a rafforzare la struttura e la capacità progettuale degli enti pubblici territoriali così da renderli forza motrice di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio in linea con le sfide del Pnrr e lo facciamo, nei confronti del mondo culturale, sostenendo Hangar+ e la collaborazione con Anci Piemonte. (segue) (Rpi)