Piemonte: Canalis (vicesegretaria Pd), raccolta fondi Rsa Cuneo operazione assurda e al limite dell'illecito

- Se è vero quanto riportato dall’edizione cuneese de la Stampa, stiamo sfiorando l’assurdo. Il presidente Cirio, forse in preda ad un impulso presenzialista, avrebbe patrocinato, insieme al Direttore dell’Asl Cn1, una raccolta di fondi privati per salvare le Rsa cuneesi. Un’operazione assurda e al limite illecita, visto che le Rsa non sono enti privati, ma concessionari di pubblico servizio, autorizzati ad operare proprio dalle Asl e con metà dei posti letto in convenzione, cioè finanziati dal Sistema sanitario regionale. Lo ha affermato in una nota stampa la vicesegretaria del Pd Piemonte Monica Canalis. (segue) (Rpi)