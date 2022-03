Campania: Cirillo (M5s), riconoscere qualifiche professionali educatori e pedagogisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi due anni dall'approvazione all'unanimità, in Consiglio regionale, della mozione che impegnava la Regione a riconoscere, finalmente, le qualifiche professionali agli educatori socio-pedagogico, ai pedagogisti e agli educatori all'infanzia, in linea con la normativa nazionale. Un risultato frutto del lavoro realizzato in sinergia con le associazioni di categoria, in particolar modo con l'Apei (l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani), con il presidente Gianvincenzo Nicodemo. Ebbene, a distanza di quasi due anni, non è stato dato ancora alcun seguito a quell'impegno". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale con la quale chiede "lo stato di recepimento delle modifiche introdotte a livello nazionale, se si sia provveduto ad aggiornare l'atlante delle qualifiche professionali e se è stato aggiornato il catalogo regionale dei servizi sociali in relazione alla acquisizione delle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista". E infine: "Parliamo di professionisti che in questi anni sono stati spesso sostituiti da figure professionali non in possesso delle competenze adeguate e dunque incapaci di rispondere ai bisogni emotivi ed educativi. Se vogliamo realmente affrontare il tema della povertà educativa, dobbiamo restituire dignità professionale ai pedagogisti e agli educatori socio-pedagogici, essendo la pedagogia è l'unica riconosciuta scienza dell'educazione". (Ren)