Ucraina: Nugnes e Sarli, partita da Napoli carovana Mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche da Napoli ieri è partita la carovana di Mediterranea Safe Passage in Ucraina diretta al confine. Noi li sosteniamo come possiamo". Lo hanno dichiarato in una nota la senatrice Paola Nugnes e la deputata Doriana Sarli: "Dalla parte di chi è andato a fornire aiuti umanitari e, se possibile, a riportare indietro chi è in fuga dalle bombe. La solidarietà di tutti è prioritaria, per gli ucraini, proprio come per chi è in fuga dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan. Al conflitto, alla morte non c'è altra risposta che il supporto pratico come quello che la carovana è andata a fare a favore di quanti stanno cercando in queste ore di lasciare i luoghi di guerra". Quindi hanno concluso: "La guerra è un atto criminale, la guerra non è mai giusta. Sui confini dell'Ucraina ci sono oltre 1 milione di persone. Scappano dalla guerra, dalla distruzione e dalla morte. Principalmente sono donne, bambini e persone fragili. Hanno bisogno di assistenza immediata, hanno bisogno di entrare in Europa in sicurezza, hanno bisogno dell' aiuto di tutti". (Ren)