Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), lavorare per la pace con diplomazia e non armi

- Bisogna riprendere il filo e l'importanza di lavorare per la pace. La parola va data alla diplomazia e non alle armi. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante le celebrazioni dei 161 anni dell'Unità d'Italia, riferendosi al conflitto in Ucraina. "Speriamo che questa commemorazione possa essere un motivo di unità, coesione e attivazione rispetto alla soluzione non violenta del conflitto che in questo momento abbiamo in Ucraina", ha concluso Lo Russo. (Rpi)