Piemonte: Osservatorio Confindustria, ripartono cantieri ma otto grandi opere in grave ritardo

- I cantieri sono ripartiti ma i ritardi nelle grandi opere rimangono ampi: otto sono in grave ritardo e altre nove hanno subito un ulteriore slittamento. E' questo il quadro che emerge dal Rapporto 2021 dell'Osservatorio territoriale infrastrutture Piemonte di Confindustria. e Unioncamere in collaborazione con la Regione. Dei 50 progetti monitorati da Oti, a fine 2021, per 19 i lavori sono in corso e 3 sono le opere completate. Per gli altri 28 i cantieri non sono ancora iniziati. Nove sono ancora proposte, sette sono in fase di progettazione preliminare, sei sono in fase di progettazione definitiva, altre sei sono in fase di progettazione esecutiva o con appalto in corso. (segue) (Rpi)