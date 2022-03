Piemonte: Osservatorio Confindustria, ripartono cantieri ma otto grandi opere in grave ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa sta cambiando profondamente in queste settimane. Nel fare impresa, l'unica risposta che possiamo dare è quella di svolgere al meglio il nostro lavoro, nonostante tutto. Ecco perché non possiamo indietreggiare, dobbiamo guardare avanti - ha affermato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. Oti Piemonte nacque nel 2001 per sensibilizzare e stimolare i soggetti politici ed economici, affinché i programmi infrastrutturali venissero pianificati, e gli interventi realizzati con risorse adeguate. Confindustria Piemonte crede molto nella logistica e nei trasporti. Alla Regione abbiamo avanzato dieci proposte, per portare il sistema Piemonte ad essere più competitivo e attrattivo, aumentando la produttività delle imprese e garantendo al contempo la sostenibilità ambientale. Perché questa è la nostra volontà, e l'obiettivo che rilanciamo oggi", ha concluso. (Rpi)