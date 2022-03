Torino: Università, tasso mortalità pazienti Covid maggiore 20 per cento rispetto a influenza H1N1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Critical care i risultati dello studio sul tasso di mortalità del Covid e sull'efficacia dei supporti respiratori guidato dall'Università di Torino (Unito) assieme all'ospedale Molinette. Dalla ricerca è emerso che la mortalità dei pazienti Covid-19 in insufficienza respiratoria è più alta del 20 per cento rispetto a quella osservata nei pazienti affetti dall'influenza H1N1. Tra le ragioni alla base di tale differenza ci sono l'età più avanzata ed il maggior numero di giorni trascorsi in ospedale prima dell'inizio dell'Ecmo, osservata nel gruppo di pazienti affetti da polmonite Covid. Il rischio di morte si riduce per pazienti di età inferiore ai 65-70 anni e con degenza in terapia intensiva prima dell'inizio dell'Ecmo inferiore a 7-10 giorni. (Rpi)