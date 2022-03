Pnrr: lunedì 21 la tappa veneziana di “Italia domani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per lunedì 21 marzo alle ore 15 alll’auditorium “The Human Safety Net” delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia la tappa di “Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze, Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della ricerca, Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Interverranno il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.(Rev)