Imprese: Edison torna a sostenere il fondo per l'ambiente italiano in occasione delle giornate Fai di primavera

Edison, società leader in Italia nella transizione ecologica con un piano di sviluppo focalizzato sulla generazione rinnovabile e low-carbon, sui servizi energetici e sui servizi a valore aggiunto per i clienti, nel 2022 rinnova l'impegno al fianco del Fondo per l'Ambiente Italiano iniziato nel 2019 con l'efficientamento della sua sede milanese, presso La Cavallerizza. Edison con il Fai condivide l'impegno per la valorizzazione delle eccellenze italiane: un patrimonio unico che richiede una tutela costante per consentirne la fruizione al pubblico. La collaborazione si concretizza in diverse attività che tracciano un percorso comune verso la sostenibilità e un uso più efficiente delle risorse: servizi energetici, mobilità elettrica, fornitura di energia rinnovabile certificata con garanzie di origine e da quest'anno un progetto di tutela della biodiversità. Nel biennio 2022-2023 Edison si impegna a ridurre ulteriormente i consumi energetici di Villa Necchi Campiglio a Milano e di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Pd) con l'efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Per Edison è importante co-progettare attività e iniziative per sensibilizzare le comunità sull'importanza della tutela dell'ambiente, motivo per cui da quest'anno supporta il Fai in un progetto per la tutela della biodiversità.