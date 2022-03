Piemonte: nasce Hangar+, team supporto per accedere ai finanziamenti culturali del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team di esperti che affiancherà gli enti pubblici e privati per attrarre i finanziamenti del Pnrr legati alla cultura. E' questa l'idea nata dall'assessora alla Cultura del Piemonte Vittoria Poggio in collaborazione con Anci Piemonte, Compagnia di San Paolo e Piemonte dal Vivo che si è trasformata in un progetto chiamato Hangar+. "Il Piano nazionale è un forziere molto prezioso – ha affermato l’assessora alla Cultura Vittoria Poggio – e il Piemonte ha l’ambizione di aprirlo per sfruttare gli stanziamenti disponibili. Sindaci e associazioni spesso si inoltrano in una giungla di norme non sempre comprensibili, per questa ragione assieme con Anci Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo e Piemonte dal Vivo, la Regione si è fatta carico di mettere a disposizione uno strumento di semplificazione. (segue) (Rpi)