Veneto: parte il monitoraggio dei ponti nel veronese con le università di Brescia e Padova

- È stato presentato oggi, giovedì 17 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il protocollo d’intesa tra la Provincia di Verona e i dipartimenti di Ingegneria delle università di Padova e Brescia per la classificazione, valutazione, controllo e monitoraggio dei ponti e dei viadotti di competenza provinciale. Il censimento riguarderà circa mille infrastrutture poste sull’intera viabilità provinciale (1.400 chilometri di strade). Inoltre, sui circa 400 ponti lunghi più di sei metri verranno svolte specifiche indagini e ispezioni, grazie alle competenze sviluppate dai due atenei negli ambiti del deterioramento indotto da agenti ambientali, della risposta sismica dei manufatti e delle tecniche innovative di rinforzo. L’accordo, dal valore di 762 mila euro, prevede anche la realizzazione di un software dedicato alla gestione informatizzata dei ponti provinciali. All’interno ci saranno i dati relativi ad ogni manufatto, con la possibilità di calendarizzare le ispezioni periodiche e di ottenere una priorità di intervento sulla base delle reali condizioni di manutenzione. E’ previsto anche uno specifico percorso formativo per gli uffici provinciali che riguarderà l'aggiornamento sulle nuove linee guida fino alle tecniche più recenti di analisi e intervento sulle infrastrutture. Ad effettuare indagini e ispezioni sul campo saranno equipe miste di personale provinciale e delle due Università coinvolte. L’inizio delle attività è programmato in primavera, la conclusione tra il 2023 e il 2024.(Rev)