Piemonte: Canalis (vicesegretaria Pd), raccolta fondi Rsa Cuneo operazione assurda e al limite dell'illecito (2)

- "La verità è che le Rsa sono in crisi per la progressiva riduzione della spesa regionale per convenzioni in Rsa - ha continuato Canalis -. Questo nonostante la popolazione piemontese sia sempre più anziana e bisognosa. Invece di fare appello ai privati, il presidente Cirio garantisca i fondi per le convenzioni e riempia i posti vuoti. E’ questo il modo corretto e non ipocrita per salvare le Rsa e soccorrere le famiglie in difficoltà", ha concluso. (Rpi)