Torino: Lo Russo su incontro Stellantis, passaggio fondamentale per futuro Città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di recente ho visitato lo stabilimento di Mirafiori, un impianto all’avanguardia e ad alta tecnologia - ha continuato Lo Russo -, pronto per le produzioni più innovative nel settore auto. Incontrare l’amministratore di Stellantis, Carlos Tavares, e il presidente John Elkann è un passaggio fondamentale per confrontarci sul futuro di Torino all’interno del piano industriale della multinazionale. E vedere prima i sindacati e parti sociali è utile per un confronto sulle ricadute occupazione future", ha concluso. (Rpi)