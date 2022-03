Piemonte: Coldiretti su peste suina, applicare subito misure straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la necessità di arrivare ad abbattere 50 mila cinghiali, a seguito dello scoppio della peste suina africana accaduto ormai più di due mesi fa, era necessario, come da tempo sollecitavamo alla Regione, prevedere un piano straordinario per il contenimento. Ora occorre applicare subito le misure affinché le nostre imprese possano avere risposte concrete per affrontare questo momento di difficoltà. Lo hanno affermato il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. "Il momento di difficoltà è ulteriormente aggravato dagli sconvolgimenti di mercato, dalle speculazioni e dalla guerra", hanno concluso.(Rpi)