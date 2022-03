Veneto: Covid, casi cresciuti del 20 per cento in una settimana, sempre meno i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I positivi al Covid-19 in Veneto tornano sopra quota 60 mila dopo tre settimane. Il bollettino odierno di Azienda Zero della Regione Veneto registra 6289 casi, a fronte di soli 3665 uscite dall’isolamento. Negli ultimi sette giorni la crescita è stata di quasi 10 mila casi, ovvero il 20 per cento in più. Le impennate più significative si registrano nelle province di Treviso e Venezia, che ieri avevano rispettivamente 7507 e 11154 casi e oggi sono salite a 8201 e 12038. Oscillano i ricoveri negli ospedali, che sono tornati a scendere dopo l’aumento registrato ieri. In area medica ci sono 765 pazienti (-11), in terapia intensiva 56 (-2). Il totale dei decessi è arrivato a 14015 (+7)(Rev)