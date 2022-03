Campania: Aversano (M5s), Eic Caserta, nomina Romano risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Il Movimento 5 stelle da oggi avrà un suo rappresentante nella gestione dell'Ente idrico campano della provincia di Caserta. Già componente del consiglio dell'Eic, il consigliere comunale di Aversa (Na) Roberto Romano sarà uno dei due membri che, insieme al presidente, comporranno l'esecutivo dell'ente di Terra di lavoro". Lo ha annunciato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Salvatore Aversano. "Un risultato importantissimo per la nostra forza politica - ha proseguito Aversano - che fin dagli arbori ha fatto della salvaguardia dell'acqua una delle sue cinque 'stelle'. Ed è la ragione per cui mi sono sempre battuto perché in un ente strategico come questo fossero rappresentate la voce e le istanze dei nostri cittadini". "L'elezione di Roberto Romano – ha spiegato ancora il consigliere - rappresenta un momento di crescita per il Movimento 5 stelle. Abbiamo bisogno di partecipare in prima persona alle scelte che si riverberano sul nostro territorio, se vogliamo continuare a essere protagonisti del cambiamento. Il continuo rimanere fuori dagli enti strumentali e dai ruoli decisionali non ci ha mai permesso di incidere seriamente nelle decisioni che riguardano il bene comune e l'interesse collettivo. Vogliamo invertire questa tendenza e il risultato conseguito oggi certifica che siamo sulla buona strada". "A Roberto faccio il mio in bocca al lupo – ha concluso Aversano - certo che, per le sue qualità umane e professionali, saprà svolgere un ottimo lavoro nella gestione di una realtà fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio idrico della nostra terra".(Ren)