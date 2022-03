Napoli: ferisce 29enne durante rissa a Brusciano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna e della stazione di Brusciano, nel Napoletano, hanno tratto in arresto un 17enne di Brusciano (Na) ritenuto responsabile di tentato omicidio e rissa. Denunciati per rissa anche il padre e lo zio di 44 e 42 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i 3 soggetti erano in via Semmola quando è scoppiata una violenta lite, per motivi ancora non chiari, con un 29enne del posto. Durante l'alterco il 17enne avrebbe estratto il coltello e pugnalato il 29enne al petto. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso della Clinica dei Fiori di Acerra e poi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove tuttora è ricoverato, cosciente e non in pericolo di vita. Gli sviluppi investigativi hanno consentito di rintracciare i 3 indagati. Il 17enne è stato arrestato e portato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. (Ren)