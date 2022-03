Piemonte: Colombero (Uncem), fondo piccoli comuni penalizza nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di presidente Uncem Piemonte vorrei capire perché oggi sono stati assegnati ai comuni con meno di 5mila abitati 50 milioni di euro non considerando la legge 158/2017 e quanto l'articolato prevede per quegli stessi piccoli comuni. Trovo totalmente insensato, come fatto oggi dalla Conferenza Stato-Città, uscire dal perimetro normativo tracciato per gli enti, con non poca fatica in passato, trovando nuove formule per l'assegnazione delle risorse che, nel riparto, finiscono per penalizzare notevolmente il Piemonte. Lo ha affermato il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero. "I criteri scelti sono poco funzionali alla nostra latitudine, ovvero la riduzione al 31 dicembre 2019 del 5 per cento della popolazione del Comune rispetto al 2011, il reddito medio pro-capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale, l'indice di vulnerabilità superiore alla media nazionale. (segue) (Rpi)