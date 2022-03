Veneto: Cavinato (Lega), mozione per chiedere aiuti concreti per gli autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Servono subito aiuti economici concreti agli autotrasportatori per far fronte agli aumenti del carburante”. E’ la richiesta della consigliera regionale Elisa Cavinato dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta che ha presentato un’apposita mozioni in cui chiede al governo di prevedere adeguati ristori, la revisione delle accise e la riduzione dell’Iva. “Lo sciopero generale degli autotrasportatori del 14 marzo è stato revocato, ma resta un’ipotesi che potrebbe avere ripercussioni fortemente negative sul piano degli approvvigionamenti. Lo stesso ministro Cingolani ha dichiarato che l’aumento del prezzo dei carburanti è del tutto ingiustificato. L’aumento dei prezzi di beni e servizi potrebbe incidere nell’attuazione del Pnrr”, spiega Cavinato.(Rev)