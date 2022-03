© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una merenda a chilometro zero per dare il benvenuto a chi scappa dalla distruzione e dalla violenza. Coldiretti, Campagna Amica con la collaborazione di Sogaer (società di gestione dell'aeroporto di Cagliari) hanno accolto in questo modo i bambini e le donne ucraine arrivati oggi a Cagliari. A loro è stato offerta una agribag contenente ricotta, pane, mandarini e pomodori ciliegini. (Rsc)