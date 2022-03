Covid: Gelmini, via libera a riparto 800 milioni per spese Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Regioni "ha espresso parere favorevole all’intesa sulla proposta di riparto delle risorse stanziate dal decreto cosiddetto Sostegni ter e dal decreto Bollette dello scorso primo marzo, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid". Lo sottolinea Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Alle Regioni e alle Province autonome andranno 800 milioni di euro, che saranno distribuiti in relazione alle spese sostenute in questi mesi di emergenza pandemica da questi enti locali. Un aiuto concreto da parte del governo ai governatori e alle comunità regionali che tanto hanno fatto per combattere il virus in questi difficili anni che speriamo di aver messo definitivamente alle spalle”, sottolinea.(Rin)