Piemonte: congiuntura manifatturiera, crescita media a +10,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita media della produzione manifatturiera per l'intero 2021 è stata pari al 10,3 per cento. Questo il risultato del monitoraggio della congiuntura economica Piemontese di Unioncamere. Il 2021 è stato l'anno del rimbalzo dopo la crisi causata dal Covid per il settore. Tutti i principali settori della manifattura regionale mostrano nel quarto trimestre 2021 una crescita della produzione industriale. La performance migliore appare quella della filiera tessile (+17,1 per cento), mentre quella più tiepida ha riguardato il comparto dei mezzi di trasporto a +3,4 per cento. Sul fronte delle province, Biella mostra la performance più elevata con un +15,3 per cento. (segue) (Rpi)